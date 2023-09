El asqueroso error que debía ser castigado en ‘MasterChef Colombia’

Durante el capítulo 103 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ fueron muchas las emociones que se vivieron, pues los ocho participantes en pie se sumaron a un reto en el que tenían que desplegar todos sus conocimientos sobre desayunos sanos para un selecto grupo de comensales.

Por ser los ganadores de los retos anteriores el actor Juan Pablo Barragán y la actriz Carolina Acevedo fueron los capitanes de los dos equipos en los que se dividió la competencia en esa edición.

El primero es escoger fue Juan Pablo Barragán quien tuvo la oportunidad de conformar a su equipo de inmediato, por lo que escogió al humorista Adrián Parada, la locutora Natalia Sanint y el creador de contenido Iván Ramiro Córdoba, mejor conocido en las redes sociales como ‘El Negrito’.

Por su parte a Carolina Acevedo le tocó hacer equipo junto a las actrices Martha Isabel Bolaños, Daniela Tapia, así como Marianela González y han sido precisamente ellas quienes protagonizaron un momento que ha sido criticado.

Y es que dentro del menú que tenía el equipo había un éclair de chocolate, huevos endiablados con langostinos, volován de salmón ahumado, tortilla de patata, pan de banano con arándanos, torta de almendras, así como bebidas achocolatadas con base de aguapanela entre otras variedades como salsa holandesa chipotle, miel y crema de chocolate. Sin embargo, ha sido al momento de la preparación que maniobrando con el molde a Carolina Acevedo se le cayó al suelo un cup cake de almendra

“Se me cayó”

“Ay no, rescátalo, hay nueve no más. Levántalo, no digas”

— Martha Isabel Bolaños