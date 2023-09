Valerie Domínguez habla de la importancia de asignar actividades domésticas a los niños

La pareja conformada por Juan David Echeverri y Valerie Domínguez es una de las llamativas del espectáculo colombiano, pues juntos son una bomba de tiempo que combina sensualidad y a la vez mucha jocosidad por la creación de contenido.

Ambos son unos padres maravillosos y prueba de ello es cada post junto a su hijo que engalana sus redes sociales, y en una reciente publicación la actriz ha dado algunas recomendaciones para la crianza de los más pequeños.

Esto lo hizo por medio de un video en el que aparece con su hijo haciendo las labores del hogar como limpieza y orden, bajo un divertido clip en el que relata la importancia de estas acciones.

“Hay numerosos estudios que han comprobado que asignar tareas del hogar a los niños a una edad temprana puede tener beneficios a largo plazo en su vida adulta, incluyendo una mayor realización académica y profesional, disciplina y mayores habilidades emocionales”, deja ver Valerie Domínguez por medio de textos en el video.

La actriz agrega que Los niños no tienen una vida sin desafíos, por lo que deben tenerlos y vivir la vida tal como es ya que es lo que encuentran en el mundo real. Agrega que cuando hacen una tarea se sienten completamente útiles y empoderados, por lo que sugiere darles la oportunidad de tratar y confiar en ellos.

“Necesitamos dejar de proyectarles que no pueden hacer cosas. Empoderar a los niños es probablemente lo más efectivo. Mientras más hagamos por el niño, menos lo empoderas. Cuando una planta no crece bien, no culpas a la planta, culpas al medio ambiente. Entonces debes crear un entorno para que tu hijo prospere”, agregó al pie de publicación.

Habló además del ‘TRICK’ (siglas en inglés) significan confianza, respeto, independencia, colaboración y gentileza. Indica que estos conceptos conjugados tienen resultados radicales.