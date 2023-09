Renata Vaca se convierte en una “scream queen” para la película Saw X. / Foto: Cortesía (Lionsgate)

El próximo 29 de septiembre llegará a todos los cines la décima entrega de la cinta ‘El Juego del Miedo’ (Saw X) y es una intercuela entre “Saw I” y “Saw II”, donde el actor Tobin Bell quien le da vida al personaje de John Kramer, ha vuelto. Para esta cinta, la actriz Shawnee Smith quien interpreta a Amanda Young, también regresa y la cantautora y actriz mexicana Renata Vaca se une al elenco, lo que marca su debut en el mundo o franquicia de “Saw”.

“Un John enfermo y desesperado viaja a México para someterse a un procedimiento médico experimental y arriesgado con la esperanza de una cura milagrosa para su cáncer, solo para descubrir que toda la operación es una estafa para defraudar a los más vulnerables. Armado con un nuevo propósito, el infame asesino en serie regresa a su trabajo, dándole la vuelta a los estafadores en su forma visceral característica a través de trampas tortuosas, trastornadas e ingeniosas”, se lee en la sinopsis oficial.

En entrevista con Publimetro, la cantante, actriz y youtuber Renata Vaca, compartió que su amor por el terror comenzó debido a que su tío es muy fan del terror, y este la obligada a ver películas de terror y fue ahí donde se adentró en este mundo. La mexicana reveló que al momento de hacer el casting, tuvo que recrear dos escenas que están incluidas en la película, sin embargo, ella audicionó para dos papeles por lo que tuvo que ensayar cuatro escenas en total, “Mi personaje tiene un vínculo muy especial con Jigsaw, soy la primer cara que ve cuando llega a México, creo que el personaje de Gabriela puede llegar a ser entrañable”, dijo entre risas.

Con respecto a la preparación física y mental, dijo que a ella le gusta imaginar cosas que no están en el guion ya que esto le ayuda a trazar un mapa mental sobre cómo es la persona. Por otro lado, la cinta fue rodada en México y dicho país juega un papel muy importante, “Una de las locaciones fue a 30 minutos de Chiconcuac y la otra es al interior de una fábrica ubicada en Azcapotzalco”. Cabe señalar que esta es la primera vez que se muestra a Jigsaw como el protagonista ya que es él quien cuenta la historia, “No importa si no has visto la primera o la segunda o ninguna película de ‘Saw’, le entiendes y la disfrutas, es como una película casi independiente pero que vive en el universo, es lo que quieren ver los fans, literal”.

Renata Vaca reveló que durante una de las pláticas que tuvo con el actor Tobin Bell, tocaron el tema de si algún día harían su propio juego, “Entendiendo al personaje desde la psicología, yo jamás utilizaría estos métodos pero luego ves como su cabeza loca funciona, o sea, del personaje y es una manera de despertar, es como te estoy dando la oportunidad de que vuelvas a apreciar la vida”. Asimismo, la actriz señaló y sin dar spoilers, que una vez que entras a la franquicia puedes regresar cuando sea, “Aunque se muera tu personaje, una vez que tú vives en Saw, vives para siempre”.

Ve la entrevista que le hicimos a Renata Vaca por Saw X:

Entrevista con Renata Vaca por la película 'Saw X'