Jessica Cediel reveló lo que le gusta de un hombre

La espectacular Jessica Cediel con cada una de sus publicaciones llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial toda su sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman toda su comunidad digital.

Para la modelo y presentadora siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su vida, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, y esta no ha sido la excepción. Montada desde la comodidad de su carro Jessica Cediel ha revelado qué es lo más le llama la atención de un hombre y los motivos de esos intereses.

“¿Qué es lo primero que le miro a un hombre? Físicamente me gusta mucho esta parte como de los hombros y la espalda, como en los brazos. Me gusta sentirme protegida por un hombre, entonces me gustan los hombres acuerpados. Interiormente el corazón, un hombre que ame a Dios, que sea un hombre parchado a todo terreno como yo”, dijo Jessi Cediel.

Mas allá del mensaje de Jessica Cediel

Aunque en la actualidad las mujeres son mucho más independientes que las de antes, su instinto femenino las hace buscar hombres que las hagan sentirse seguras. Y eso lo desarrollan no solo en el aspecto físico, sino en el sentimental.

Muchos de los comportamientos y actitudes negativas que los hombres repudian en las mujeres son provocados porque ellas no se sienten protegidas, y es lo que precisamente buscan como un complemento más a la hora de establecer una relación.

Si bien un hombre con atractivo físico llama la atención, será también el tipo de comportamiento que tenga con la mujer para llenar las expectativas. Jessica Cediel se ha mostrado como una mujer sumamente espiritual, por lo que coincidir con un hombre que tenga sus mismas características es el indicado para empezar.