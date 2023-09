“Declárate:”: Daniela Tapia reveló a quién le diría que sí en ‘MasterChef Colombia’

‘MasterChef Celebrity Colombia’ continúa su recorrido de la manera más entretenida, pues los famosos de esta quinta temporada tienen un toque distinto que llena de risas la pantalla con cada una de sus ocurrencias, y en especial de las revelaciones.

La actriz Daniela Tapia ha destacado por ser una de las participantes más perseverantes, pero también por las polémicas y regaños que ha protagonizado a lo largo de 97 capítulos.

En uno de ellos tuvo unas serias diferencias con el actor Juan Pablo Barragán cuando a ella le fue consultado cuál era uno de los mejores, y lo dejó a él de último, dejando entrever que era flojo, lo que no fue del agrado del actor y momentos más tarde tuvieron un roce.

Por otra parte, en el capítulo 92 los chefs Nicolás de Zubiria, Christopher Carpentier y Jorge Rausch establecieron un reto creativo en parejas que sería con café y a la vez refrescantes. La cubana entró a la despensa y abrió la nevera en la que otros estaban refrigerando sus bebidas.

La actriz tropezó un sifón de crema chantillí con uno de los vasos por lo que este se derramó. Se trataba del vaso de Barragán y Diego, quien tomó el percance de mala manera a diferencia de Barragán que entendió que se trató de un accidente.

Todo eso se fue sumando hasta el capítulo 97 en el que la actriz tiene una ventaja con la que puso a Barragán y Diego a trabajar juntos de nuevo y en el momento de la preparación el músico le cuestionó si lo hizo para resarcir el accidente con los cafés, pero ella aseguró no recordarlo en un inicio y luego decirle que no se debía a ello.

“Dani, te quiero decir algo delante de cámaras, es que tu a veces me sacas mucho la piedra. Hemos tenido desacuerdos y cosas y quiero pedirte disculpas porque a veces me he sentido muy bravo contigo. Yo sé que nos queremos, pero a veces no sé por qué tengo tanta piedra contigo”

— Juan Pablo Barragán