Barragán aclaró cuál es su relación con Daniela Tapia en ‘MasterChef Colombia’

En el capítulo 97 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ la actriz Daniela Tapia usó unas ventajas con la que puso a Juan Pablo Barragán y Diego Sáenz a trabajar juntos de nuevo.

Y en el momento de la preparación el músico le cuestionó si lo hizo para resarcir el accidente con los cafés, pero ella aseguró no recordarlo en un inicio y luego decirle que no se debía a ello.

“Dani, te quiero decir algo delante de cámaras, es que tú a veces me sacas mucho la piedra. Hemos tenido desacuerdos y cosas y quiero pedirte disculpas porque a veces me he sentido muy bravo contigo. Yo sé que nos queremos, pero a veces no sé por qué tengo tanta piedra contigo”, dijo Juan Pablo Barragán

En ese momento entró Diego Sáenz a asegurarle a Daniela Tapia que la disculpa ofrecida por Juan Pablo Barragán es porque se le quería declarar, lo que causó gracia en la actriz quien no dudó en reaccionar a la situación.

“Declárate a lo mejor te digo que sí, a lo mejor te digo que no, pero trátame bien. Ámame” — Daniela Tapia

Pero en el capitulo 98, el cual fue un reto de campo, antes de iniciar la jornada se tocó de nuevo el tema, fue precisamente el chef Nicolás de Zubiria quién le cuestionó cómo va la relación con Daniela Tapia.

“Estamos negociando, pasamos del odio al amor. Vamos a ver qué pasa en esta tierra” — Juan Pablo Barragán

Por su parte, el chef Jorge Rausch le cuestionó sobre cómo era la situación, pero con Claudia Bahamón, ya que en programas anteriores el actor se le declaró de rodillas en el atril delante de los demás chefs.

“Mire, yo voy a aclarar una cosa, yo soy de Claudia Bahamon, ‘Barragamón’ y con Dani, pues simplemente una amistad yo ke empecé a coger rabia a Daniela no sé por qué entonces le pedí disculpas, porque uno a veces se empieza a rayar con alguien y si uno no habla las cosas, eso puede crecer” — Juan Pablo Barragán

No obstante, el músico Diego Sáenz intervino al ser considerado el celestino de ambos y aseguró que, tanto Juan Pablo Barragán como Daniela Tapia están solteros, por lo que un acercamiento entre ellos podía darse sin ningún problema.

Entre tanto, Daniela Tapia se confesó fan de Juan Pablo Barragán por lo que al aceptar las disculpas del actor espera que la situación entre ambos mejore en lo que queda de ‘MasterChef Celebrity Colombia’.