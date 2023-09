Andrea Serna dio cátedra de amor propio con un reflexivo video

Andrea Serna desde el 'Desafío The Box' Foto: Instagram @andreasernafotos

La espectacular Andrea Serna con cada una de sus publicaciones llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial toda su sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman toda su comunidad digital.

Para la presentadora siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su vida, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, y esta no ha sido la excepción, pues ha llamado a la reflexión y orientar a quienes le seguían, como en el reciente caso que ha hablado sobre el amor propio.

“No, no es vanidad, y no es darle importancia desmedida al físico, se llama autocuidado e impacta de manera positiva en nuestra vida. Cuando haces algo que te produce bienestar tu semblante cambia, tu actitud cambia y si eso se convierte en un hábito, es aún más poderoso”, dijo en primera instancia Andrea Serna.

Seguidamente hizo referencia a lo que son los resultados de los cuidados personales y la manera en la que estos influyen en la vida de la persona, ya que cambia toda su energía para bien.

“No son las cremas hidratantes en sí, es lo que va sucediendo contigo en el proceso, te consientes, te ves bien, al menos como te gusta a ti es más que suficiente, tu ánimo empieza a dar un giro positivo, esos minutos que nos dedicamos son un momento de diálogo con nosotros mismos”, agregó Andrea Serna.

Finalmente hizo una recomendación más que directa en la que invitó a librarse de los tabúes con respecto a los cuidados personales y a calificarlos como lo que son, una muestra de amor propio.

“El día a día llega con mucho ruido, así qué tal a aquietar la mente con una rutina en la que solamente participas tú. No subestimes las rutinas que te regalan bienestar, sácalas de la casilla de belleza y pásalas a las de amor propio”, finalizó Andrea Serna.