Arturo Vidal le mandó tremendo regalo a su novia colombiana para celebrar su cumpleaños

La Selección Colombia masculina se enfrentó al equipo chileno, el pasado 12 de septiembre, de cara a segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. El onceno tricolor viajó a Santiago de Chile para disputar un encuentro que dejó como resultado un empate 0 a 0.

Le puede interesar: Hermana de Amparo Grisales salió a hablar sobre rumores que indican que la ‘diva’ es abuela de ídolo de Nacional

El combinado cafetero tenía la ventaja de tres puntos sobre el seleccionado austral, y se clasifica a la Copa del Mundo, mientras que los dirigidos por Eduardo Berizzo vienen de una derrota 3 a 1 contra Uruguay. Sin embargo, el equipo chileno despertó la angustia de los colombianos cuando un gol venció la guardia del arquero Camilo Vargas y anotó el primer punto del encuentro, mismo que fue invalidado por el VAR, pues hubo posición adelantada.

Le puede interesar: ¿Corazones rotos? Shakira la ‘rompió’ en los Music Awards, pero un detalle la convirtió en el centro de las críticas

Una de las figuras más destacadas del equipo chileno es Arturo Vidal quien preocupó a los hinchas luego de presentar molestias en su rodilla derecha que venía manifestándose desde hace ya varios encuentros y que durante el partido con los cafeteros terminó en una lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular. Debido a la gravedad de esta lesión, el mediocampista deberá someterse a una intervención quirúrgica, así lo informó la Selección Chilena.

Le puede interesar: ¿Varios ‘milloncitos’? Esta sería la cifra que habría pagado Shakira por las ‘pintas’ de sus hijos en los Music Awards

Pero a pesar de sus compromisos deportivos y su estado de salud, el deportista no pasó por alto una de las fechas más especiales para él y su novia, una modelo colombiana que justo cumplió sus 34 años el mismo día del partido de los dos seleccionados. No obstante, el chileno no pudo estar presente en la celebración, pero eso no fue motivo para no enviarle un detalle bastante especial a su pareja.

La novia de Arturo Vidal es colombiana y recibió lujoso detalle por su cumpleaños

Sonia Isaza es una modelo caleña que se destaca por compartir sus fuertes rutinas de ejercicio casi que militares, en la actualidad la influenciadora cuenta con casi 3,5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. La colombiana se encargó de conquistar el corazón del mediocampista chileno, con quien ha demostrado llevar una relación bastante estable desde hace ya cuatro años.

Pero frente a la agenda deportiva del futbolista, Vidal no pudo estar cerca de su novia durante su cumpleaños, por lo que para no pasar por alto la celebración, el chileno envió a la casa de su novia una serenata con mariachis.