“Quítese de la cabeza el yo no puedo”: Aida Victoria Merlano y su motivador mensaje

Aida Victoria Merlano con cada una de sus publicaciones llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital.

Para la empresaria siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su vida, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, y esta no ha sido la excepción, pues ahora ha hablado de la disciplina para lograr las cosas.

En su video Aida Victoria Merlano ha iniciado con la pregunta sobre si “¿Se han dado cuenta que uno se acostumbra a no tener palabra con uno mismo? Y que entonces normaliza el fallarse una y otra vez. Para ello dio ejemplos sobre la constante decisión de ir o no a comenzar a hacer ejercicios, y acotó que muchos ni siquiera se levantan a la hora pautada y se ponen excusas físicas para ello.

“Quítese de la cabeza el ‘Yo no puedo’, no se le dio por aquí, cambie de estrategia. Yo empecé madrugando a las 10 de la mañana, y ‘Ay eso no es madrugar’. Yo me paraba a las 11 con que yo sea mejor que ayer ya es un gran paso. Hoy me paré para las 7, voy cinco veces a la semana al gimnasio, cumplo con todas mis responsabilidades, he sacado adelante mis proyectos, estoy tomando clases de inglés y paso más bueno, pero eso no es un despertar de un día para otro”, indicó en primera insyancia Aida Victoria Merlano.

Luego hizo énfasis en que cumplir con uno mismo así sea con pequeñas metas empodera porque inconscientemente se pone como el proyecto más importante. Y que intentar todos los días así sea un poquito mejor que el día anterior no solo trae que se moldee la disciplina, sino que vuelve a las personas más dignas de sus sueños.

“La disciplina se hace de las pequeñas conquistas diarias y de las metas realizables. Mi primera meta fue ir al gimnasio en las mañanas. Llegué a las 11 desayuné y me fui. Era de mañana y fui. al día siguiente como que sentí el fresquito, los pequeños cambios son los que hacen la diferencia. Empiecen con metas pequeñas y con el único compromiso de ser mejor que el día anterior, porque usted no está compitiendo con nadie”, finalizó Aida Victoria Merlano.