“Esto, si es amor”: Participante del ‘Desafío The Box’ le pidió a su pareja tatuarle a su cantante favorito

El ‘Desafío The Box’ es uno de los programas más famosos del Canal Caracol, pues ha logrado entretener a los televidentes y por ende, convertirse en el reality más visto a lo largo de sus 19 temporadas. Pues, a pesar de su amplia trayectoria en la pantalla grande sus directores siempre han buscado llevar a cabo nuevos retos y lugares en donde cada uno de los participantes se mide a nivel físico y mental.

Si bien, el concurso llegó a su fin hace más de dos meses esto no fue impedimento para que varios de los concursantes lograran ganarse el cariño de los televidentes. Adquiriendo así una amplia visibilidad a través de sus redes sociales como fue el caso de Juli, quien recientemente mostró su emoción por un nuevo tatuaje que estaría ubicado en cerca a su pecho.

Y es que Juli suele ser muy activa en sus redes sociales en donde busca compartir varios detalles de su vida, especialmente sus fuertes rutinas de entrenamiento y también no duda en promocionar su página de OnlyFans donde al parecer, sería bastante famoso. En esta ocasión, la creadora de contenido indicó: “Si tu novio no te tatúa el nombre del amor de tu vida ahí no es”

Asimismo, Juli dejó ver que su tatuaje se trata del nombre y apellido: Romeo Santos, quien no solo es su cantante favorito sino también “el amor de su vida” y es que muestra clara de ellos sería que está lista, ansiosa y feliz por el concierto que tendrá el estadounidense en Medellín el próximo 16 y 17 de septiembre en donde ella por supuesto, será una de las asistentes.

“Ay diosito, ya casi voy a verlo”, reiteró Juli. Lo cierto es que el tatuaje terminó sorprendiendo a varios de sus fans quienes pensaron que era fan, pero tampoco a este punto. Sin embargo, no dudaron en aplaudir la acción de su pareja, a pesar de que el amor de su vida resulta ser Romeo Santos.