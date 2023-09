Estiwar G recomendó prevención al comer en la calle por un particular motivo

Luis Fernando Arias, mejor conocido en las redes sociales como el ‘Ñero’ Estiwar G, es el creador de contenido digital, reconocido por su Toxitour, y quien se robó el show en ‘MasterChef Celebrity Colombia’.

Puede leer: “Le gusta victimizarse”: Carolina Acevedo se fue contra Zulma Rey en ‘MasterChef Colombia’

Dentro de sus redes sociales muestra lo que es la gastronomía callejera de Colombia a su estilo característico que se ha robado miles de risas, y recientemente ha hecho un video con el que dejó abierta lo que considera una “denuncia pública”.

Según la divertida denuncia hecha por Estiwar G es un tema que se ha vuelto recurrente que ha afectado, no solamente a una persona, a muchas personas. Y según sus palabras, tal vez muchos por miedo no han querido hablar de ese tema, pero que él siente que como figura pública no se puedo quedar callado y tenía que exponer la situación.

“Resulta que hay personas que identifican puestos de comida en la calle, van al puesto de comida, piden lo que vayan a comer, una empanada o una arepa, lo que sea, y actúan normal, se camuflan como cualquier otro cliente. Reciben la comida que pidieron y se apoderan de la salsa, se apoderan del ají, lo cogen pa’ ellos solo, dan la espalda, cogen por cada mordisco de empanada y le meten severenda cucharada de ají y no dejan pal resto”, indicó Estiwar G.

Pero luego profundizó indicando que la situación no la aguanta más, por lo que decidió romper el silencio ya que tal y como lo dijo, debería ser considerado un secuestro, por lo que recomendó estar “prevenidos”.

“No piensan en nadie, no son empáticos, cogen ese tarro de tártara manito y hasta que no se acaben el último mordisco de empanada no lo dejan utilizar. Para mi eso debería ser tipificado como una especie de secuestro. La verdad es que yo no aguanto más y espero que las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto. Anden bien prevenidos a la hora de comer en la calle”, finalizó Estiwar G.

Como era de esperarse la reacción de la comunidad digital llegó de inmediato y al ser una consulta pública los seguidores contaron vivir algo similar, así como otras experiencias cuando de comer en la calle se trata.