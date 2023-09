“El día que ese hombre te falle”: Anuel vuelve a enviar mensaje a Karol G

La polémica que ha desatado Anuel sobre Karol G y Feid sigue su rumbo y es que nuevamente en una de sus presentaciones hizo referencia a la paisa delante de todo el público que le acompañaba.

Es así como el puertorriqueño emitió unas frases que sirvieron de intro de lo que fue el éxito musical ‘Ella Quiero Beber’ el cual fue un éxito musical y que sus seguidores continúan coreando, por lo que la efusividad de los presentes no se hizo esperar.

“Bebé, el día que ese hombre te falle yo te voy a dedicar esta canción”, dijo Anuel en medio de los gritos de su fanaticada. El video fue publicado por una cuenta especializada en reggaetón por lo que las reacciones de la comunidad digital también dijeron presente.

“El hombre que le falló esperando que otro hombre le falle para dedicarle una canción, que payaso 🤡”, “Fiel creyente de que los hombres no piensan antes de hablar o actuar 🤣”, y “Ya no es para la risa, en serio es preocupante su loquera. No normalicen esto, porque es grave tanto acoso hasta en sus historias sigue tirándole al Ferxxo también. Necesita ayuda psicológica urgente este tipo”, destacan entre las reacciones.

La anterior indirecta a Karol G

A finales del mes de agosto, también en una de sus más presentaciones, Anuel nombró parte de la letra del tema ‘Mi Ex Tenía Razón’, que muchos catalogan como la respuesta de Karol G hacia sus continuos ataques en público, que se desprende de su último álbum ‘Mañana Será Bonito Bichota Season’.

Es así como el puertorriqueño se refirió a la parte de la letra en la que la paisa se narra a su actual pareja Feid, para hacer el intro de lo que fue el éxito musical ‘Secreto’ que grabaron cuando estaban juntos años atrás. En el clip le pide al público cantar el tema, al punto de que sea escuchado en Colombia, pero específicamente en Medellín.

“Yo sé que tu novio no te trata mejor que yo, bebé, yo sé que no ¡Qué se escuche en Colombia! ¡Qué se escuche en Medellín! ¡Todo el mundo conmigo”, dijo Anuel mientras da el intro al tema ‘Secreto’