Con razón lo enamoró: novia de Jhonny Rivera deslumbra al desfilar en bikini

Jhonny Rivera le dejó ver a sus seguidores que no tiene problemas en presumir a su novia y que de hecho lo disfruta mucho, publicando en sus historias de Instagram varios videos y fotos en donde aparece Jenny López paseando junto a él usando un atrevido bikini, deslumbrando a los internautas en el proceso.

El cantante estuvo en la mira de muchos internautas luego de que se hiciera público que estaba protagonizando un romance con una chica 30 años menor que él, desatando todo tipo de comentarios negativos en las redes sociales, tildándolo de abusador.

Durante varias semanas, tanto el intérprete de ‘Te amo en silencio’ como su pareja fueron atacados por varios usuarios de las plataformas digitales por su romance, aunque también recibieron algunos mensajes de apoyo, además de ciertos elogios.

Pero ahora que la situación se ha calmado un poco, tal parece que el par se siente más cómodo compartiendo detalles de su vida amorosa en las redes sociales, tal y como mostraron hace pocos días al publicar un beso que se dieron en pleno concierto.

Y en esta oportunidad, Jhonny Rivera decidió mostrarles a sus seguidores a su novia, desfilando junto a él en un revelador bikini mientras paseaban por la playa y descansaban en un conjunto hotelero cerca de una piscina, todo esto a propósito de un videoclip que estaban grabando.

“Estamos por aquí en grabación. Miren, la modelo, miren la modelo que aquí está. Uy, qué mujer tan guapa. Estamos grabando un video de una canción mía que se llama ‘Acapulco’”, contó el artista mientras se podía ver a Jenny López a su lado.

Jhonny Rivera confesó que no le gustaba presumir a su novia en las redes

A pesar de lo que mostró recientemente en sus historias, hace pocos días el colombiano confesó que no le gusta subir fotos y videos junto a su pareja, indicando que no se debe al hecho de que no se siente orgulloso de ella, sino porque daría pie a recibir todo tipo de críticas.

“No me da pena presumir de ella. Al contrario, me siento muy orgulloso porque es una mujer muy bonita, porque es una mujer muy talentosa. Pero evito subir muchas fotos y cosas, porque cada vez que publico algo se va una cantidad de gente a ofenderla, a decirle muchas cosas, y a mí también”, indicó Jhonny Rivera.

Sin embargo, todo indica que está empezando a tomar más confianza a este aspecto de su relación, sin importarle lo que algunos internautas comenten.