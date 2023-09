Juli del ‘Desafío The Box’ reveló en un reflexivo mensaje que la subestimaron

El ‘Desafío The Box’ llegó a su final teniendo a Sensei y Aleja como los ganadores de la copa del 2023 en lo que fue la última temporada desde la Ciudad de Las Cajas, dejando así a Yan y Guajira como los subcampeones en un capítulo inolvidable.

Puede leer: Byron del ‘Desafío The Box’ apareció con cambió de look y las reacciones no se hicieron esperar

Sin embargo, cada exparticipante sigue activo en sus redes sociales desde donde comparten un poco más de su vida lejos de las montañas de Tobia y ese es el caso de la capitana de Beta, Juli.

Recientemente la exparticipante publicó un video en el que se ve cómo es su arduo entrenamiento, pero con un pie de publicación en el que reveló algunas frases que le decían antes de iniciar su exitoso recorrido.

“Muchas veces me han dicho: ‘no creo que seas capaz de hacerlo’ ‘¿estás segura de hacerlo?’ ‘tal vez sea arriesgado’ ‘necesitas más experiencia’ entre otras cosas que tal vez en otro momento de mi vida me hubieran hecho dudar de mí y de mi potencial… pero la vida misma me ha enseñado a confiar en mí, cada cosa que me planteo como objetivo lo logro”, escribió en primera instancia Juli.

Recordó en sus palabras que fue participante en un campeonato fitness en el que había una competencia fuerte debido a la calidad de participantes, pero que esto no fue obstáculo, pues para ser novata terminó llevándose el título, no solo en su región, sino a nivel nacional.

“Me inscribí al ‘Desafío The Box’ 2023 y entre tantas personas que intentan ingresar a este programa tan maravilloso logré entrar y tener la mejor experiencia de mi vida llegando a la semifinal logrando un 🥉 puesto, a solo un paso de la final… lo disfruté con el alma porque cumplí un sueño, eso que algún día fue una ilusión inmensa, algo que hacía palpitar mi corazón al 10000 de tan solo imaginarlo se hizo realidad♥️🥰”, agregó Juli.

Juli escribió desde su experiencia, desde lo que es la responsabilidad, el compromiso y en especial de la perseverancia para llegar a los miles de seguidores que observan su trabajo y motivarles a continuar dando pasos agigantados en sus metas y anhelos.

“Solo tú sabes que tan importante son para ti y si en verdad quieres lograrlo debes tener muy claro que no será fácil, mucho esfuerzo, sudor, lágrimas, caídas, pero créeme que vale la pena, cuando se hace realidad ese sueño que en algún momento viste tan grande se siente un orgullo inmenso y te dan muchas más ganas de seguir luchando” — Juli

Finalmente les recomendó a sus seguidores a nunca permitir que otra persona los haga dudar de su potencial, y que solo ellos saben para lo que se han preparado. Agregó que esas luchas internas que tienen con ellos mismos cuando todo se pone difícil y no creen encontrar una salida, solo deben buscar un motivo.