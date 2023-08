¡Increíble! Faja de Kim Kardashian salva vida de joven en Estados Unidos

A través de redes sociales círculo un video en donde se asegura que uno de los productos creados por Kim Kardashian le salvó la vida a una joven, luego de que esta recibiera un disparo durante un tiroteo que ocurrió mientras celebraba la llegada del año nuevo.

Desde su cuenta personal de TikTok, la usuaria conocida como Wiley afirmó que hace unos meses atrás había sido herida por un arma de fuego, detallando así los sucesos ocurridos en Kansas City el pasado 1 de enero.

Según lo comentado por la joven, cuando esperaba un Lyft, le dispararon cuatro veces, sin embargo, al parecer una de las fajas de la empresaria evitó que ella pudiera desangrarse.

“¡Kim Kardashian me salvó la vida! Este Año Nuevo me dispararon cuatro veces. La noche en que me dispararon estaba usando bajo mi vestido un bodysuit moldeador de SKIMS, me apretaba tanto que literalmente evitó que me desangrara”, explicó la chica.

Como bien sabido, la reconocida modelo y socialité se ha caracterizado por utilizar ropa bien tallada, por lo que con su marca busca que las mujeres también se sientan así de seguras al momento de utilizarla, aunque nunca imagino que también pudieran salvarle la vida a una de sus compradoras.

De esta manera, Wiley contó su experiencia en redes sociales indicando inicialmente que la empresaria le salvó la vida y que sin dudarlo recomendaría sus productos, agregando además que ella seguirá utilizándolos.

“Yo lo recomiendo, definitivamente voy a comprar algunos más, es decir, debería usarlos diario, es como una armadura para mujeres”, indicó la joven quien también reflejó alegría tras haber sobrevivido señalando como una especie de milagro y hablando de lo increíble que es esta marca de ropa. “Llámenle fe o Jesús, pero yo voy a llamarlo Kim, definitivamente voy a llamarlo Kim”, afirmó.