En medio de su separación, Britney Spears buscaría acercarse a su familia

Luego de su divorcio con Sam Asghari, Britney Spears tomó la decisión de buscar un acercamiento con James Parnell Spears, su padre.

A pesar de los últimos tres años en los que Britney ha expresado su descontento y ha denunciado públicamente el maltrato que sufrió a manos de su padre, parece que ahora ha surgido un cambio en su actitud, al menos así lo reporta el medio estadounidense, TMZ.

La noticia de una posible reconciliación entre Britney y su padre ha sorprendido a muchos, ya que en sus redes sociales la cantante estadounidense ha utilizado cada oportunidad para expresar su descontento hacia su familia.

El año pasado, Britney escribía lo siguiente a través de un post de Instagram: “Todas las mañanas me despierto y todas las noches, antes de irme a dormir, rezo a Dios para que te dé solo 5 minutos del dolor que sentí en ese lugar durante 4 meses. ¡Rezo para que ardas en el infierno lamentable hijo de perra!”

Problemas de salud de James Spears

Los informes de TMZ indican que James ha estado enfrentando problemas de salud durante un largo tiempo. A raíz de una infección, la condición de James es delicada y la familia Spears se preocupa cada día más.

Esta situación es la que empujaría a Britney a reconsiderar su postura y buscar una reconciliación antes de que sea demasiado tarde. Aunque no hay una confirmación, se especula que la intérprete no quiere tener sentimientos negativos hacia su padre mientras él ya no esté presente.

Según las fuentes del reconocido medio, James también se sintió conmovido cuando supo que Britney quería hablar con él. Si se llega a dar, la reconciliación de Britney Spears con su padre, James Parnell Spears, podría ser un paso significativo hacia la curación de una relación muy turbulenta.