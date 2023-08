Felipe Peláez reveló la conversación que tuvo con Kaleth Morales antes de su accidente

Kaleth Miguel Morales Troya, más conocido como Kaleth Morales, fue apodado como ‘el Rey de la nueva ola del vallenato’, médico de profesión, marcó un antes y un después en el género y a pesar de su corta vida, aún siguen sonando sus éxitos musicales como ‘Mis cinco sentidos’, ‘Vivo en el limbo’, ‘Mi hoja de vida’, entre otros.

Hace 18 años, el 24 de agosto de 2005, los amantes del vallenato sufrieron una de las mayores pérdidas musicales, puesto que el intérprete de ‘Ella es mi todo’ falleció a sus 22 años de edad, en un accidente vial entre Cartagena y Valledupar.

Hoy no solo siguen sonando su canciones, sino que sus colegas lo recuerdan y siguen arrugando los corazones de los seguidores de Kaleth Morales con sus recuerdos y vivencias, como el caso del cantante vallenato, Felipe Peláez, quien le reveló a Alberto del Castillo, lo que habló con el fallecido artista horas antes de su fatal accidente.

Peláez comentó que el deceso de su amigo lo puso a reflexionar sobre la manera en la que él también estaba llevando a cabo sus compromisos laborales, por lo que a los días de la triste noticia decidió contratar a un conductor responsable que se tomara su tiempo de descanso y lo llevara sano y salvo, puesto que él solía manejar entre conciertos sin importar el agotamiento físico y mental.

El cantante dejó saber que ese día ambos artistas venían de Montería, él en su propio carro y Kaleth en una camioneta, a quien se encontró en Carmen de Bolívar.

“Él iba en la burbuja y yo hasta le mamé gallo: ‘Oiga maestro, hermano no joda, ya andas en burbuja’ y me dijo: ‘Es fiada’, y nos cruzamos y él siguió y yo seguí para Barranquilla y cuando yo iba entrando a Barranquilla escucho en la radio lo del accidente y yo dije no puede ser”, fueron las palabras con las que Peláez recuerda su última conversación con Kaleth.