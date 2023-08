Desde España aseguran que Rauw Alejandro también le fue infiel a Rosalía con una influencer de ese país

La reciente ruptura entre el cantante Rauw Alejandro y la famosa cantante española Rosalía ha sido objeto de especulación y controversia en redes sociales.

Rauw Alejandro fue el primero en confirmar la ruptura, revelando que él y Rosalía habían terminado su compromiso hace unos meses. Desde entonces, han surgido varios rumores sobre las razones detrás de esta separación, incluyendo la especulación de una posible infidelidad por parte del boricua.

Se habló de una modelo colombiana como la otra persona en la ecuación, pero el cantante desmintió estas acusaciones en su canción “Hayami Hana”, donde declaró su amor por Rosalía y negó haber sido infiel.

Te recomendamos leer: ¿Rosalía y Rauw Alejandro terminaron?

Sin embargo, ahora la presentadora de televisión en España, Amor Romeira afirmó en el programa “Fiesta del verano” que la tercera persona en cuestión no es colombiana, si no española y su nombre es Zaira de la Morena.

Romeira asegura haber visto pruebas de interacciones entre Rauw Alejandro y Zaira de la Morena, incluyendo mensajes de contenido subido de tono y una invitación a sus conciertos.

“Yo me hago responsable de esta información, porque yo he visto todas las pruebas y si yo fuera Rosalía me dolería mucho. Yo no me meto al camerino con un cantante solo. La historia va más allá. Este sábado 26 de agosto Rauw Alejandro da un concierto en Valencia y va Zaira de la Morena”, dijo la presentadora.

¿Quién es Zaira?

Zaira es una joven influencer, actriz, y también cantante española, de 23 años, conocida por su participación en el programa “Mujeres y hombres y viceversa”, y del programa de Netflix ‘’Jugando con fuego’' donde representó a España.

Zaira decidió también incursionar en el mundo de la música, estrenando varios temas como ‘’Millonario’', ‘’Na’ Contigo’' y ‘’Activas 24/7′'. Sin embargo, su faceta musical aún no es tan famosa.

En cuanto a la polémica con Rauw y Rosalia, la participación de Zaira de la Morena agrega un elemento adicional de intriga al drama. Hasta el momento, ni Rauw Alejandro ni Rosalía han comentado públicamente sobre estas nuevas revelaciones.

La especulación y el interés en la situación siguen creciendo, y los fans de ambos artistas están ansiosos por conocer más detalles sobre lo que realmente sucedió entre ellos.