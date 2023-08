Kate Middleton a Camila Parker y otros desplantes de la realeza: no ocultaron sus sentimientos

Las familias reales tienen el compromiso de presentarse ante su leal pueblo y el resto del mundo no solo con una imagen impecable, sino también con conducta intachable y unión familiar.

No obstante, al final del día, no dejan de ser una familia como cualquiera en el globo donde también hay conflictos, malentendidos y, por supuesto, no todos siempre se llevan de maravilla.

Si bien los miembros de estos clanes reales son expertos en disimular su aversión a otros integrantes ante las cámaras, muchas veces no pueden evitar demostrar su apatía con su lenguaje corporal.

Es en esos momentos en donde protagonizan los llamados “desplantes” que no tardan en hacerse virales y muchas veces corroborar lo que se rumora en la prensa rosa y amarillista sobre las lazos royals.

Los desplantes de la familia real británica y la familia real española

En ese sentido, la familia real británica y la española no se escapan. Al contrario, los integrantes de ambas han perdido la compostura a causa de un familiar ante el ojo público muchas veces.

Por eso, a continuación, repasamos cuatro de los muchos desplantes que han protagonizado tanto representantes de la famosa realeza de Reino Unido como la de los monarcas de España:

La princesa Kate Middleton a Camilla Parker

La princesa de Gales ha desairado a la reina consorte del Reino Unido en varias ocasiones desde su boda con el príncipe William en 2011. La más reciente fue durante la coronación del rey Carlos III.

Y es que, durante el evento, Middleton se negó a hacer una reverencia ante Parker cuando la recién coronada monarca abandonaba la Abadía de Westminster tras la ceremonia el 6 de mayo de 2023.

La reina Letizia a la emérita Sofía de Grecia

La tensa relación entre la reina Letizia Ortiz y la reina emérita Sofía de Grecia, no es secreto para nadie. No obstante, la periodista no pudo controlarse tras asistir a misa de Pascua en 2018.

Mientras abandonaban la catedral de Palma de Mallorca, doña Sofía intentó retratarse con sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, pero Letizia lo impidió paseándose ante las cámaras.

La familia real a Meghan Markle

La lista de supuestos desplantes que Meghan Markle y el príncipe Harry han sufrido desde que renunciaron a sus funciones en la Corona británica en 2020 es larga. Uno sucedió a inicios de mes.

Markle cumplió años el 4 de agosto, pero ni los príncipes de Gales ni los reyes la congratularon. La descortesía fue notoria porque tales miembros de la familia sí la felicitaron en redes en 2021 y 2022.

La reina Letizia al rey Felipe VI

Letizia y Felipe VI son una de las parejas reales que ha encabezado varios presuntos desaires. Tal como sucedió a inicios de agosto. En un posado en Mallorca, el rey comenzó a hablar con la prensa.

No obstante, mientras él conversaba, su esposa aparentemente no dejaba de interrumpirlo sin disculparse, lo que generó que él le dedicara una mirada molesta que fue más que notoria.