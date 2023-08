“No le fue bien”: Cristina Hurtado reveló qué fue lo que pasó con su hijo en Estados Unidos

Cristina Hurtado es una de las presentadoras más queridas de Colombia debido a todos los años que lleva en la televisión. Además de crearse una reputación y fama, ha logrado que muchos espectadores y colombianos tengan un cariño especial por su familia y sus hijos, que, sin duda, han conquistado miles de corazones. Lo cierto es que hace poco Cristina compartió en redes sociales la importante noticia de que se iba de viaje con su hijo.

Hurtado ha sido tendencia en repetidas oportunidades, sobre todo porque suele compartir sensuales fotografías en ropa interior que generan controversia, sobre todo porque algunas personas aseguran que no debería hacerlo cuando tiene tres hijos. Pero ella ha dejado claro que siente mucho orgullo el proceso de recuperación que ha logrado con su cuerpo gracias al ejercicio y al mantenerse tan activa.

Prueba de ello es que procura compartir y acompañar a sus hijos en todas las actividades que puede, por eso se fue de viaje con Juan José, su hijo de la mitad, para apoyarlo en importantes pruebas de natación que tenía, pues como saben muchos, el chicho es amante del deporte, especialmente de la natación.

Luego de la competencia, Cristina Hurtado compartió por medio de un video cómo le fue a su hijo en la competencia:

“En esta primera jornada tenía prueba de 200 combinado y 100 metros pecho. La verdad hoy no le fue muy bien, no fue un buen día para JuanJo, pero la buena noticia es que dos de sus compañeros obtuvieron medalla. Yo fui la única que estaba con la bandera de Colombia ahí. La buena noticia es que JuanJo no se subió en sus tiempo”, terminó por decir la presentadora.