“Me afectó lo de JuanPa”: Juliana Galvis reveló que no tuvo la valentía de ver MasterChef y los motivos detrás de su salida

Juliana Galvis es una actriz y empresaria bumanguesa quien ha hecho parte de varias telenovelas nacionales como lo son ‘Pa’ quererte’, ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘La Venganza de Analia’ y su más reciente participación en ‘MasterChef Celebrity’.

Si bien, la bumanguesa se convirtió en la más reciente eliminada del programa de cocina dejando triste a más de un televidente. Esto no fue impedimento para que un sinfín de comentarios de apoyo llegaran a sus redes sociales, tanto así que después de varias horas la actriz no dudó en aparecer.

Galvis quien salió bastante afectada del programa mediante una historia a través de su cuenta de Instagram aseguró no había tenido la valentía de poder ver el capítulo de masterchef en donde se muestra su eliminación. La reconocida actriz indicó: “Tengo espichado el corazón como ese día”.

Seguidamente, Juliana reiteró que con sollo leer algunos comentarios las lágrimas no dejaban de recorrer su rostro, pues tiene claro que desde un principio dio lo mejor de sí para quedarse dentro la competencia: “Siento que me faltó tiempo, pero también entiendo que el tiempo de Dios es perfecto”, reiteró la actriz de ‘La Venganza de Analia’.

La actriz no dudó en agradecerle a los televidentes por el indiscutible apoyo que le reiteraron desde el inicio de la competencia, destacando que estuvieron pendientes de cada una de sus apariciones. En medio de una entrevista con el programa ‘Buen día Colombia’, Juliana agregó: “Me dio muy duro yo quería llegar a los 8″, sin embargo, dejó claro que se dejó afectar por la situación que vivió con Juan Pablo Barragán, pues durante uno de los retos de campo en donde ambos no lograron comunicarse y esto les pasó factura a la hora de presentar el plato.

Por supuesto, las dudas sobre lo ocurrido, Juliana aseguró que Barragán se ‘rayó', pues estaba distraído en este reto: “El tema estuvo muy jarto durante todo la cocinada”. De paso aseguró que no deseaba salir de la competencia, pero en una ocasión mientras que se encontraba al parecer, el set en medio de lágrimas aseguró que no estaba disgustada por algunas decisiones que se dieron en medio del concurso.