Shaira asegura que la culpan de algo que no dijo

Días atrás unas historias de la red social Instagram de la cantante Shaira desataron una ola de reacciones por el contenido de sus palabras en el que se leía que “todo lo del pobre es robado” y en el que también se leía que ella era la única en grabar tex mex en Colombia. Y todo ocurre a pocas horas del lanzamiento de ‘Mi Ex Tenía Razón’ de Karol G.

Puede leer: Karol G arrastró a Anuel con la canción ‘Mi Ex Tenía Razón’

Ahora Shaira ha hecho un video que según sus palabras no para retratarse, sino porque considera que muchas personas no entendieron el mensaje por lo que ve como pertinente aclarar lo sucedido con respecto a las historias que muchos creyeron que eran acusando a Karol G.

Indicó que ha borrado los comentarios en los que la ofenden porque ella no tiene porque aguantar ofensas de los demás. Precisó que lo único que quiso dar a entender es que los talentos nuevos deben ser más herméticos con la información sobre sus nuevos materiales.

“Más cautelosos con quien se la mostramos, porque inconscientemente algunos productores o compositores escucha la idea y dicen ‘esto está muy chévere, puedo coger de aquí, puedo coger de allá’ y es una canción chévere para otro artista y nosotros quedamos como el payaso, porque no tenemos el público al que llegarles para poder ser artistas internacionales”, indicó Shaira.

Precisó que ha luchado desde corta edad cuando ganó ‘Factor X’ y que a ella nadie le ha regalado nada. Por lo que le parece triste que ofendan cuando todos los artistas merecen respeto desde que el que es conocido hasta el que lucha por ser reconocido en su región.

“Yo no he acusado a nadie, que yo he estado acusando de plagio supuestamente son palabras que han puesto en mi boca y que están poniendo en redes sociales que no han salido de mí. Lo relacionaron que, porque una canción de Karol G que también es cumbia, yo estaba atacándola a ella, y no es para ella”

— Shaira