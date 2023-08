En derroche de plata y generosidad: cantante vallenato regaló 17 millones en salchipapas a sus fans

El cantante vallenato Diego Daza en un derroche de plata y generosidad invitó a compartir un banquete de salchipapas a sus fans en Valledupar, en el que se gastó diecisiete millones de pesos. Los hechos ocurrieron el pasado viernes 11 de agosto, cuando el intérprete sorprendió a los clientes de un restaurante al regalar salchipapas a manos llenas. Todo el mundo comió y salió con el estomago lleno y contento por la invitación. El gesto generoso del artista fue el centro de atención, dejando a todos los presentes quedaron encantados con su amabilidad.

El intérprete de temas como ‘Trago doble’ y ‘La química’ hizo una convocatoria en sus redes y para el lanzamiento de su nuevo disco y al estilo de Diomedes Díaz, quién fue muy desprendido y espléndido con sus fans, Daza también lideró una caravana, al igual que el Cacique, en sus mejores momentos, el pasado 11 de agosto en Valledupar, allí aglomeró a sus cientos seguidores y les invitó a departir el suculento plato, muy popular en la costa Caribe. La cuenta del local Punto y Coma dio la suma de 17 millones de pesos, según informaron medios locales.

La invitación generó todo un debate en redes. Unos afirman que Daza debería lanzarse a la política y otros aseguran que ha debido hacer esa obra de caridad en barrios más necesitados. Lo cierto es que el cantante con su excentricidad por poco acaba con el abastecimiento de papa en la capital del Cesar.

Pero las sorpresas no paran ahí. Diego Daza también está haciendo movimientos en su carrera musical. En un anuncio reveló que lanzará su tan esperado álbum “A To Timbal”. La fecha señalada es el 2 de septiembre y el lugar elegido para este evento es el Parque la Leyenda Vallenata. Los fanáticos y seguidores tendrán la oportunidad de disfrutar de su música en vivo mientras presenta su nuevo material y no se sabe si también brindará más salchipapas en este evento.

