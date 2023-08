“Acosador sexual”, le escriben a Juan Pablo Raba en redes, por caso narrado en podcast, por la actriz venezolana, Joseline Rodríguez

En redes sociales, al actor colombiano Juan Pablo Raba, no lo bajan de “acosador sexual” y le piden hasta una disculpa pública contra una grave denuncia que hizo la actriz y animadora venezolana, Joseline Rodríguez, durante el podcast de Gustavo Campos.

Al parecer, el actor habría acosado sexualmente, a la joven actriz cuando trabajaba en RCTV en Venezuela y ella apenas llegaba por primera vez a los estudios de la televisión del vecino país.

Juan Pablo Raba es acusado de acosador sexual por la actriz venezolana Joseline Rodríguez

Según los hechos contados por la actriz Joseline Rodríguez, el actor Juan Pablo Raba se habría ofrecido muy amablemente a hacerle un recorrido por los estudios de RCTV en Venezuela, pero al ingresar por las puertas dobles hacía los sets de grabación, el actor colombiano la habría acorralado en el lugar oscuro y le habría intentado besar y hasta “meter mano” en sus partes íntimas.

La actriz contó que pudo salvarse del escabroso hecho porque un camarógrafo abrió la puerta justo a tiempo para que ella pudiera escapar de la amarga experiencia que supuestamente tuvo.

“Yo llego al loker a llorar y las vestuaristas me dicen “¿qué te pasa?” y yo les digo “ese hombre, el colombiano ese me agarró y me intentó agarrar y meterme mano” y ellas me dicen “cállate, no digas nada porque si hablas de esto te van a botar es a ti”, contó la actriz en su testimonio en el podcast.

Hasta el momento, Juan Pablo Raba no se ha pronunciado sobre el caso, aunque en redes le han escrito varios mensajes en su cuenta de Instagram para que confirme o desmienta las acusaciones de Joseline Rodríguez.

También puede leer: Así se veía Juan Pablo Raba antes de convertirse en una estrella de Hollywood

Lo cierto, es que Juan Pablo Raba tuvo una promisoria carrera en Venezuela donde fue el galán de varias telenovelas, entre las que se destaca, uno de los éxitos que lo llevó a la fama entre 2002 y 2003 con la telenovela “Mi gorda bella”. Sus fans esperan una reacción del actor que ahora triunfa en Hollywood sobre esta acusación.