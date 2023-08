“Cómo es posible” ‘Guajira’ del ‘Desafío The Box’ le respondió a Aleja por acusarla de haber hecho trampa

‘Guajira’ del ‘Desafío The Box’, ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, luego de que la competencia del Canal Caracol terminara y coronara como campeona a Aleja, pues parece que las dos participantes no terminaron en las mejores condiciones porque Aleja llegó a decir que quizá hubo trampa por parte de ‘Guajira’ y ella no se quedó quieta y reaccionó en redes sociales.

Es normal que durante las competencias existan roces entre los participantes, pues al final todos apuntan a poder ganar y llevarse a casa los 400 millones de pesos. Lo cierto es que durante toda la temporada del 2023, Aleja fue una de las más criticadas y hasta fue llamada ‘floja’ en muchas oportunidades.

En medio de una entrevista, Aleja aseguró que lo que más le gustó de ganar fue callarle la boca a muchos y aprovechó para confesar que no supo nunca si ‘Guajira’ quizo hacerle trampa durante la competencia, pues la hizo devolver cuando iban por buen camino.

Ante esto, ‘Guajira’ que había estado muy callada durante todo este tiempo, pero por medio de sus historias decidió reaccionar a las declaraciones de Aleja y lo cierto es que no parece estar muy contenta, pues compartió un video bailando con el siguiente mensaje:

“Estoy muy pegada en la radio, como es posible este suceso. Hay que nacer para liderar y otros para seguidor”, afirmó la exparticipante, para luego compartir un meme de un hombre comiendo mientras mira atento sus redes sociales.

Lo cierto es que probablemente este tema de para conversación para toda la semana.