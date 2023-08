“La buena conciencia es la mejor almohada”: Fanny Lu envía mensaje a quienes obran mal

Para nadie es un secreto que la dulzura y el corazón de la cantante colombiana Fanny Lu traspasa las fronteras y es que su público sabe muy bien cómo es la artista. Ahora recientemente ha hecho una publicación con el mar de fondo que tiene a todos sus seguidores atentos debido a sus palabras.

Recientemente ha hablado sobre la importancia de las buenas y malas obras en la conciencia, esa que al llegar la hora de dormir se activa de manera inmediata para hacer una evaluación de lo ha sido el día y en el algunas veces hay espacios para los arrepentimientos.

“Me encanta compartirles frases que me hacen sentir bien y que considero que aportan. Esta noche antes de dormir me encontré con esta. No hay nada mejor que sentirse en paz consigo mismo y con los demás, irse a dormir feliz y tranquilo, dispuesto a afrontar nuevos retos el día siguiente, con la certeza de que cuando obramos bien, ¡todo sale bien! los quiero, felices sueños ❤️”, escribió en primera instancia Fanny Lu.

Sin embargo, en el video amplió mucho más sus palabras y enumeró cada una de las cosas que permiten poder descansar con tranquilidad ante una faena cargada muchas veces por diversas decisiones y acciones que ponen en tela de juicio el actuar de algunos.

“Sócrates dijo: ‘la buena conciencia es la mejor almohada para dormir’. Y la verdad es que sí. cuando uno dice qué rico dormir tranquilo porque tienes tu conciencia tranquila de no haberle hecho daño a nadie, de que todo lo que hiciste en el día fue productivo para ti, para los demás, que no le debes nada a nadie, no temes nada, porque no has hecho nada que tu conciencia sepa que está mal, porque oras y tienes a Dios en tu corazón, porque eres positivo, porque ayudas a los demás, porque eres buen miembro de familia, porque eres honesto, responsable y respetuoso. Ay la almohada como que se disfruta más porque no te desvelas pensando en las cosas que has hecho mal y en lo que pudiste haber hecho mejor, así que la buena conciencia en la mejor almohada”, finalizó Fanny Lu.