“Mi novio va a ver esto”: Francisca Estévez se refirió a los rumores sobre romance con Juan Pablo Barragán

Francisca Estévez es una joven actriz de 20 años que se dio a conocer en los medios de comunicación luego de que su papel en la famosa serie de La primera vez de Netflix se hiciera bastante destacado. Gracias a esto, la joven fue una de las seleccionadas para participar en el programa de cocina de MasterChef, en el que compitió al lado de otras figuras públicas de la televisión y las plataformas digitales.

Sin embargo, Francisca fue eliminada de la competencia luego de que prepara un plato con cerdo y dejara la carne cruda. Tras su salida del programa, uno de los participantes que más se vio afectado fue el actor Juan Pablo Barragán. Por la forma en la que el actor reaccionó y por varias de las acciones que este había tenido hacia Francisca, los usuarios en redes sociales comenzaron a especular que entre los artistas habría algo más que una amistad.

Es por ello que la misma joven fue la que tomó la determinación de hablar sobre estos rumores y desmentirlos, durante su estadía en el canal RCN: “Yo no sé por qué se armó esta vaina con Juan Pablo. […] Yo creo que fue que la cogieron conmigo, porque Juan Pablo hace reír a todo el mundo, a todo el mundo le da abrazos, con todo el mundo es cariñoso. […] Pero no, yo tengo novio, mi novio va a ver esto, no me regañes, él lo va a ver. Y aclararle a la gente que no, Juan Pablo es grande, tiene 42 y yo tengo 20 años; somos amigos”, aseguró Francisca.

Por su parte, Juan Pablo aseguró que en ‘Kika’ había encontrado una persona con la que él había podido empatizar bastante y con la que podía hablar de temas profundos.

Sobre el novio al que se refería Francisca, los fanáticos aseguran que se trata de ‘Manú' un joven cantante con el que ella trabajó en un video musical.