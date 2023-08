“Cómo cualquier engomado”: Carlos Vargas confesó el proyecto que cambiaría el rumbo de su carrera en la televisión

Carlos Vargas es uno de los presentadores más famosos de la televisión colombiana debido a su participación en el programa de entretenimiento ‘La Red’ de Caracol junto a Mary Méndez, Juan Carlos Giraldo, Frank Solano y Carlos Giraldo.

Además, de su labor en la pantalla grande también ha buscado darse a conocer a través de las redes sociales en donde se encarga de compartir varios detalles con respecto a su vida, generando risas e incluso generando algunas dudas.

El presentador decidió realizar una dinámica de preguntas con el fin de poder seguir compartiendo con sus fans. Una de las dudas que sin duda terminó destacándose de principio a fin resultó ser si buscaría dedicarse a hacer consultas con respecto a aquel tema en el que se encuentra estudiando, constelaciones familiares.

Con respecto a la duda, Vargas reiteró: “Cómo cualquier engomado al principio lo haré”, seguidamente, reiteró que espera poderlo hacer, pero más allá de realizar cualquier consulta el poder realizar conferencias, pues prefiere llevar a cabo esta labor en masa, refiriéndose a grandes escenarios como lo son el Movistar Arena, algún teatro, empresa e incluso hasta otro país.

Asimismo, Carlos resaltó que en principio no haría consultas de manera privada o como un consultorio, pues esta no es la manera en que se visualiza en un futuro. Como era de esperarse los comentarios por parte de sus fans no se hicieron esperar, destacando que si esta decisión traía consigo que no siguiera en el programa de entretenimiento debido a los tiempos que tendría disponibles.

¿Quién es la pareja de Carlos Vargas?

En medio de la misma dinámica de preguntas, el presentador aseguró que anda en la soltería, pues durante muchos años se privó de darse la oportunidad en el amor debido a que había hecho una especie de promesa a Dios. Con el fin de priorizar el cariño que siente por sus seres queridos y marcando que estaba mal el hecho de expresar su condición sexual.

Sin embargo, gracias a sus estudios sobre las constelaciones familiares logró entender esta situación. Asimismo, dejó claro que aunque no tiene pareja habla con un hombre a quien le ha reiterado su cariño y sus ganas de poder seguir viviendo nuevas experiencias.