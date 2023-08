¿Juguetona o malcriada? Niña se come el pastel de una boda y arruina fiesta

Una boda es de los compromisos más importantes en una relación. Miles de parejas planean, durante mucho tiempo, la celebración para que sea el mejor día de sus vidas. Desafortunadamente, muchos factores impiden que todo se realice tal y como se planeó. En las últimas horas se comenzó a popularizar el video en el que se ve cómo una menor se comió el pastel de una boda cuando este no estaba listo.

En el clip, de solo 14 segundos, se visualiza a la infante tomar un tenedor y colocarse de puntas para comer el pastel. Como si se tratara de una comida más, la pequeña disfrutó del banquete y después dio un par de vueltas.

“No me gusta ir donde mi hija no es bienvenida. La hija:”, es el texto que insertó el internauta que subió la grabación a Twitter. Hasta el momento se desconoce qué ocurrió o por qué la persona que grabó el suceso no impidió que la pequeña se adelantara al postre. Algunos usuarios calificaron de inapropiada la actuación de la niña y aseguraron que todo es culpa de los papás.

“100 pesos a que es la mama quien graba”, “Esa niña me representa”, “Muy mal educada, y de camino a la obesidad” o “Uno de los motivos por los que en la invitación se especifica: No niños”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.