Gabriela Tafur revela cómo está llevando su relación

La anfitriona del ‘Desafío The Box’, Gabriela Tafur, se unió a una de las dinámicas de preguntas y respuestas de la red social Instagram en la que le cuestionaron sobre cómo es llevar una relación a distancia.

Como es sabido al abogada y exreina de belleza sostiene una relación sentimental Esteban Santos, hijo del expresidente de Colombia Juan Manuel Santos, que sostienen desde el año 2020.

“Vean, la verdad es que lo más difícil es como no tener a la persona a disposición de uno físicamente 24/7. Eso es como lo más complicado no poder ver a la persona cuando uno quiere, no poder no sé irse a ver una película, eso es lo más difícil. Creo que hay formas de llevar eso estoando pendiente de la persona, estando ahí disponible todo el tiempo vía digital, yo sé que no es lo mismo, pero es una alternativa”, indicó Gabriela Tafur.

Luego agregó que pese al tiempo que han mantenido en medio de la distancia han estado pendiente el uno del otro, ya que hay confianza y sobre todo planes a futuro entre ambos, por lo que indicó que ellos son muestra de que una relación se puede mantener también de esa forma.

“Nosotros somos la prueba fehaciente de que funciona. Dos años después de relación distancia aquí estamos firmes, felices. Feliz también de culminar esa etapa de distancia que es tan complicada, pero se puede hacer. Lo más importante es tener planes de vida juntos a futuro, tener una buena comunicación y tener confianza, sin confianza no existe ninguna relación sea a distancia o no a distancia. Confía en la otra persona, es importante”, agregó Gabriela Tafur.

Es de recordar que Gabriela Tafur clasificó como estudiante de maestría en la Universidad de Stanford, en los Estados Unidos. Es una de los dos colombianos seleccionados para graduarse como la clase del 2025 y, además, obtuvo una beca debido a su gran expediente académico. La anfitriona del ‘Desafío The Box’ inicia clases en el mes de septiembre.