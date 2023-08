“Porquería de hombre”: Nicolás Arrieta es criticado por hacer comentarios machistas y homofóbicos

Nicolás Arrieta volvió a ponerse al frente de las críticas en las redes sociales tras enviarle mensajes homofóbicos y machistas a dos usuarios de Instagram, quienes decidieron responder algunas de sus historias de Instagram. Y como suele pasar, el joven no se mostró preocupado por el tipo de comentarios que realizó de manera pública, ya que le hizo capturas de pantalla.

El creador de contenido se ha mostrado un poco más activo en las redes sociales desde que terminó con su novia, Loren Esteban, hace varias semanas. Desde que hizo el anuncio, al influencer se le ha podido ver participando en varias fiestas con amigos, donde el licor se vuelve el protagonista en muchas de ellas.

De hecho, muchos de sus seguidores han manifestado su preocupación por él, indicando que debería moderar un poco sus actividades, en especial en lo que se refiere al alcohol y a su actitud desafiante, ya que debido a estos factores ha presentado misteriosos golpes en el rostro con cierta frecuencia.

Pero así como le escriben para preocuparse por él, también lo contactan para dejarle algunos mensajes poco agradables, como en el caso de un usuario de Instagram que no dudó en comentar que una de sus historias en las que aparecía entrenando junto a otro hombre era “gay”.

Nicolás Arrieta no se quedó callado y decidió responderle contundentemente: “brother, pues si te gusta ver hombres sudando jajajaja creo que estás heteroconfundido”, “Si has visto hombres mordiendo almohadas y nunca has visto una pelea de boxeo, el del problema eres tú”.

Nicolás Arrieta también se pronunció con comentarios machistas

Además de los mensajes anteriores, el creador de contenido también se pronunció en una de sus historias para criticar a una seguidora que había hablado mal de su aspecto, por lo que él también hizo lo mismo.

Esto no fue del agrado de un usuario de Instagram, quien no dudó en tildarlo como “porquería de hombre” por pronunciarse en contra de la mujer: “Malp***o. Es una mujer o usted no tiene mamá”.

Nicolás Arrieta también se pronunció al respecto, respondiéndole con comentarios subidos de tono: “Ella puede opinar sobre mi aspecto físico, y yo no sobre el de ella, ser mujer no la hace inferior”, “Yo soy hombre, usted no tiene papá, o seguro no lo conoce jajaja se fue por cigarrillos”.