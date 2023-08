Atracaron a Giovanny Ayala en Medellín y le quitaron algo muy especial

Giovanny Ayala es uno de los artistas más destacados de la escena musical en Colombia. Hace poco el cantante recurrió a sus redes sociales para denunciar el tremendo susto que se llevó por culpa de los ‘amigos de lo ajeno’.

El intérprete de éxitos como ‘De rodillas te pido’, ‘De qué te las picas’ o ‘Quién tuvo la culpa’, manifestó que por fortuna salió vivo de un atraco. Por tal razón, aprovechó para reflexionar sobre la situación de inseguridad en el país.

“Definitivamente, tengan mucho cuidado, no solamente están robando, sino matando, este país se convirtió en una mano de ratas. Me provoca irme de este país por un tiempo” aseguró.

De inmediato, Ayala procedió a explicar lo sucedido: “les voy a contar este cuento de milagro rápidamente. Tengo un compromiso acá en Medellín, en Rionegro, y me fui desde el viernes, aterricé a las doce y media y cuatro amigos me ofrecieron el carro, hasta mi hijo me ofreció el carro y yo le dije que no para no incomodarlo”, aseguró Giovanny Ayala.

Al parecer, decidió tomar otro medio de transporte, pero varios sujetos a bordo de motocicletas le siguieron la pista. Los bandidos se acercaron al cantante, quien se encontraba al interior de un vehículo junto al conductor y fueron amenazados: “me abren la puerta, me roban mi cadena que era algo especial para mí, mi manilla de oro, mi maleta que estaba llena con ropa nueva, mis gafas...”

A pesar del gran susto, Giovanny Ayala aprovechó para reflexionar: “afortunadamente, estoy bien de salud. Pues que no me pegó un tiro en la cabeza o en la cara porque Dios es muy grande conmigo y muy bonito. Esto se los comento porque es que este país está vuelto mierda con tanta hijueputa inseguridad”.

Atónito aseguró que aunque veía este tipo de cosas en la televisión, nunca se imaginó que podría pasarle a él. Por ese motivo aconsejó a sus seguidores y dejó en claro que no se siente seguro estando en este país.