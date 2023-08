Ozuna niega haber sido diagnosticado con cáncer

Fue en junio de 2023 que Ozuna informó sobre su ingreso al hospital a causa de un desgaste físico, aunque parecía que se encontraba estable, en los últimos días generó preocupación entre sus seguidores, puesto que reveló que se encontraba delicado de salud.

“Estoy bien jodido, pero pronto me recupero. Nunca me había enfermado así. Wow, mucha oración por favor” escribió desde su cuenta oficial de Instagram.

Expresiones Ozuna

Al respecto de las declaraciones del reguetonero, sus fanáticos comenzaron especular sobre los motivos de su malestar, asimismo, medios puertorriqueños confirmaron que todo se debía por un diagnóstico de cáncer y ante la ausencia de Ozuna la información cobró fuerza en redes sociales.

Aunque el artista sigue sin hablar sobre el padecimiento que lo mantuvo delicado de salud, este viernes 4 de agosto rompió el silencio sobre la polémica que han generado en torno a su salud, negando que tenga cáncer.

“Primero que nada no tengo problema con que hablen de mi pues pa’ eso soy figura pública, pero esto no se hace @lacomaytv. Te respeto, te aprecio y toda mi familia te apoya, pero aquí se te fue la mano. Yo estoy mega bien gracias a Dios, pero usted y los medios de Puerto Rico tienen que aprender a llevar la noticia, el chisme o como le llames, porque ahora mismo si le pasa algo a mi mamá o a mi abuela por tú estás hablando mentira. Eso no se le hace a nadie” escribió el intérprete.