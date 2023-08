“Por culpa de la traición”: ‘Mhoni Vidente’ pronóstico cuánto tiempo le queda a Petro en la presidencia

Por medio de un comunicado, el presidente Gustavo Petro informó que le otorgó poder al conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo, para que lo represente jurídicamente “con el compromiso que todas las investigaciones avancen y pronto el país tenga claridad sobre los hechos que llaman su atención”, reseña el abogado Pava.

Y es que esta carta se conoce horas después de que el jefe de Estado asegurara que “jamás he conducido a mis hijos al delito. Jamás me favorecería del delito de alguno de ellos”.

Mensaje que se sumó a la alocución presidencial en la noche del 3 de agosto desde Sincelejo, Sucre en el que tildó de mentiroso al fiscal Mario Burgos por contar en la audiencia de imputación de cargos que Nicolás Petro había afirmado haber recibido dineros de dudosa procedencia, de los cuales al parecer ingresaron a la campaña del hoy presidente y no habrían sido reportados al CNE.

“Tengo que decirle a esa persona no siga diciendo mentiras. Mi hijo no dijo eso, no dijo eso por una razón básica, a ninguno de mis hijos les he dicho jamás que delincan, eso no ha existido (...) El presidente de la república jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito, ni para campañas, ni para nada que tenga que ver con el Gobierno”, dijo el mandatario.

‘Mhoni Vidente’ hizo su pronóstico sobre cuánto tiempo le queda a Petro en la presidencia tras confesión de su hijo

“Aportó información relevante que hasta el momento la Fiscalía desconocía, entre ellos la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente Gustavo Petro y dineros que ingresaron a la campaña que habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley”, dijo el fiscal Mario Burgos sobre lo que contó Nicolás Petro en medio del proceso penal que surte en su contra por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público.

Según Burgos, “Nicolás Petro reconoció que sí recibió altas sumas de dinero de parte de Samuel Lopesierra, Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del ‘Turco’ Hilsaca; y de Óscar Camacho, en calidad de empresario poderoso de Cúcuta”.

Tras estas declaraciones, la reconocida futuróloga Mhoni Vidente, compartió en un video en sus redes sociales pronosticando cuál sería el futuro del primer mandatario. En su lectura de cartas, dijo que no pasará de unos cuántos meses.

“Se deslumbra en los próximos meses manifestaciones grandísimas para derrocar completamente a Gustavo Petro”, dijo la astróloga.

Asimismo, advirtió que al jefe de Estado se le acerca “su fin, por culpa de la traición de un hijo”. “Está la carta del ahorcado detrás de Gustavo Petro, 63 años y va a estar pisando las traiciones de los propios amigos, las traiciones de las personas más allegadas a él, que es la familia”, dijo Mhoni Vidente.