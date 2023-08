Danna Paola confiesa tener problemas en su salud mental

Danna Paola se adentró en la industria del entretenimiento desde muy temprana edad, construyendo una solida carrera como actriz y cantante, enfocándose principalmente en consolidarse en la industria musical a nivel mundial; sin embargo, hace poco confesó que la fama ha generado secuelas en su salud mental.

La intérprete de “Agüita” ha presentado cierta transparencia entre su vida personal y profesional, es por ello que suele mostrarse vulnerable respecto a ciertos aspectos, en especial sobre la forma en la que siguen impactando las críticas a su carrera.

Danna Paola en 'Vivan los niños' y en la actualidad | Televisa, S.A. de C.V. / Instagram: @dannapaola

Danna Paola tiene problemas de salud mental

Las declaraciones de Danna Paola surgieron como parte de su participación en el podcast ‘Escuela de Nada’, mismo en el que apareció en compañía de su novio Alex Hoyer; entre los temas que tocaron fueron sobre relaciones, infidelidad, planes profesionales y salud mental.

Danna Paola. La actriz confesó que su más reciente álbum tiene mucho que ver con los traumas que le generó ser una estrella infantil. (Captura de Youtube @escueladenada)

En un momento la cantante mexicana comenzó a hablar sobre su experiencia al iniciar su carrera cuando era una niña, puesto que repentinamente su vida cambió al tener que afrontar responsabilidades, críticas y señalamientos como persona pública, sin importar su edad.

“Es tan importante el desarrollo emocional de un niño, aprende patrones, aprende experiencias. Entonces, a mí me manipularon las emociones desde los cinco años. De llorar, estar feliz. Me abrieron el grifo, pero nadie me dijo como cerrarlo. Hoy en día, con mi terapeuta, entiendo que la actuación es actuar, no manipular tus emociones para que hoy tenga mil pe*** de salud mental, de ansiedad, de atraques de pánico, etcétera” señaló Danna Paola.

Al parecer los problemas en su salud mental habrían surgido por personas que intentaron manipular su estado con tal de conseguir un objetivo profesional; así como también por dejar a un lado su vida personal con tal de cumplir con los requerimientos de ciertos proyectos laborales; no obstante, actualmente Danna Paola se encuentra mejorando gracias al trabajo de su terapeuta.

“Mi prioridad siempre fue el trabajo. Eso fue algo bien cab*** como a que mí me enseñaron que trabajar era lo más importante y mi vida personal era punto y aparte” agregó.