“Él lo advirtió”: internautas reportan que ‘La Liendra’ ha desaparecido de Instagram

‘La Liendra’ ha estado desaparecido de las redes sociales durante los últimos días, específicamente de su cuenta de Instagram, la cual varios de sus seguidores reportan como “desaparecida”. A propósito de esto, algunos internautas han aprovechado esto para dejar su opinión, con muchos de ellos indicando que se trataba de algo que se veía venir.

El joven se ha mantenido activo a través de varias plataformas digitales desde que comenzó su carrera, siendo la más popular Instagram en donde tiene la mayoría de sus seguidores, aunque también suele tener presencia en Instagram, Threads, TikTok, Twitch y X, anteriormente conocido como Twitter.

Sin embargo, desde el pasado fin de semana varios de sus seguidores han reportado que La Liendra ha permanecido desconectado de sus redes sociales, siendo visto por última vez el pasado viernes haciendo referencia a una de sus transmisiones en vivo por Twitch.

Diversos usuarios de Instagram reportan que cuando buscan su perfil en esta red social no aparece, y cuando intentan ingresar por el enlace directo se indica que la página no está disponible, especulando que el joven deshabilitó la cuenta.

Esto ha despertado una serie de teorías entre los internautas, con algunos de ellos especulando las razones por las que su cuenta no aparece, además de otros comentarios negativos en relación al creador de contenido.

“Él advirtió que no quería seguir subiendo videos. Parece que lo decía muy en serio”, “Otra vez la estrategia de cerrar la cuenta”, “Él hace rato no suena ni truena, de alguna manera se tiene que hacer sentir” y “Excelentes noticias, uno menos”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes

La Liendra apareció, pero en las redes su novia

Si bien la cuenta del joven sigue inactiva, su novia, la influencer Dani Duke, aprovechó que estaba compartiendo junto a él para informar a sus seguidores qué había pasado con su perfil de Instagram.

Sin embargo, las cosas no fueron muy claras, ya que si bien la maquilladora invitó a La Liendra a dar declaraciones al respecto, él solo se limitó a sonreír a la cámara.

Igualmente, el asunto parece que tuvo que ver con una decisión de Instagram y no una personal, ya que la colombiana se burló de él por no tener una cuenta activa: “envidioso porque no tiene Instagram”.