Jorge Luis Vargas, exdirector de la Policía, se lanzó como candidato a Alcaldía de Bogotá

Este sábado 29 de julio el exdirector de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas, decidió lanzarse a la Alcaldía de Bogotá. Llegó a la Registraduría Nacional para inscribir su candidatura por el partido Cambio Radical y brindó sus primeras declaraciones como candidato.

Cabe mencionar que antes que el exdirector de Policía, Henry Sanabria, Vargas estuvo al frente de la institución y brindó polémicas declaraciones en diversas ocasiones, durante el periodo presidencial del expresidente Iván Duque. Al candidato le fue concedido el aval en este partido y habló sobre algunas de las que serían sus prioridades si fuera elegido.

“Acepté por la seguridad en Bogotá. No podemos permitir que se siga deteriorando. La vamos a recuperar. Bogotá no tiene miedo, Bogotá no se rinde, no tenemos miedo para recuperar la seguridad. Tengo una trayectoria de 38 años de servicio en grandes operaciones y seguridad ciudadana”, dijo al respecto el candidato para Blu Radio.

Además, Vargas recordó su experiencia en temas de orden público y seguridad, que es una de las principales reclamaciones de la ciudadanía en Bogotá. A la Registraduría el hombre llegó acompañado de varios militantes del partido político encabezado por Germán Vargas Lleras y también con el senador David Luna, una de las figuras políticas más representativas de este sector.

Jorge Luis Vargas se suma a la lista de candidatos en la que ya figuran nombres como el de Gustavo Bolívar, Juan Daniel Oviedo, Rodrigo Lara, Carlos Galán y Diego Molano, quienes estarían dentro del abanico de posibilidades a elegir como alcalde el próximo domingo 29 de octubre, cuando se desarrollarán las elecciones regionales en todo el territorio nacional.

¿Quién es Jorge Luis Vargas, candidato a la Alcaldía de Bogotá?

Nació en Bucaramanga, tiene 56 años, y a sus 18 ingresó a la Policía Nacional. Inició su formación como líder policial en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander