Viuda de Darío Gómez conmueve las redes con video inédito del cantante con sus ‘cachorritos’

Fanáticos y familiares del ‘Rey del despecho’, han realizado varios homenajes en conmemoración del año de fallecido que cumple el cantante . En esta ocasión, el nombre del intérprete de ‘Por las calles del amor’, se convirtió en tendencia por la honra que han realizado en internet a su vida y obra en las redes sociales, y no por las polémicas en las que se han visto inmersos algunos de sus familiares.

Otro de los temas con los que se ha asociado al difunto artista antioqueño, se remite a las declaraciones de su hija, Catalina Gómez, quien reveló al mundo que la última pareja sentimental del oriundo del municipio de San Jerónimo, no hace uso de su apellido bautismal, ya que Johanna Vargas en realidad es sobrina del ‘Rey’.

Así fue el último día de vida de Darío Gómez

Fue precisamente Vargas, viuda del cantante, quien conmovió a los fanáticos del género popular, al compartir en su Instagram un emotivo video, en el que se observa los últimos que compartió junto a su amado. En las imágenes, Bethoven y April, las mascotas de Darío Gómez que lo acompañaron en su funeral, fueron los otros protagonistas del conmovedor momento.

“Mi amor, hace un año me dejaste ese vacío tan grande y todavía es imposible aceptar que ya no estás, te recuerdo cada instante de mis días, seguiré conversando contigo todas las noches, siempre me tomaré ese café pensando en ti, te sostengo con todo el amor dentro de mi corazón y allí permanecerás, esperaré solo un poquito de mi vida, para estar contigo toda la eternidad”, fueron las palabras con las que Johana describió su publicación

