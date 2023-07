Hasta Esperanza Gómez: Jhonny Rivera recibió mensajes de apoyo en tiempos difíciles

Jhonny Rivera se posiciona como uno de los exponentes de la música popular más destacados de Colombia, con una larga trayectoria que le ha dejado una gran cantidad de éxitos en el camino por canciones como ‘Soy Soltero’. Sin embargo, los comentarios que ha recibido a través de las redes sociales no han sido los más amables por su relación amorosa con una joven cantante.

Lea también: “No es la primera vez”: equipo de Gerard Piqué estaría difamando a Shakira y estas serían las pruebas

Se trata de Jenny López, una cantante que lo acompaña desde que era menor de edad en sus conciertos, cantando con él y dándole la oportunidad de darse a conocer. Fue cuando empezó a ser parte del equipo oficial de Jhonny Rivera cuando el amor empezó a surgir.

Pero la diferencia de edad ha sido un factor en su contra, pues muchos de los usuarios que han comentado no estar de acuerdo con dicha relación, sacan a relucir ese aspecto.

Ante esto, parece que Jhonny Rivera está pasando por un mal momento en donde ya no aguanta tantos comentarios feos y salió en un video ‘achantado’ por la situación. Sin embargo, también aprovechó para agradecerle a todos los que se han tomado el tiempo de desearle cosas buenas:

“Me la he pasado contestando mensajes bonitos, hasta Esperanza Gómez me dejó un mensaje muy bonito, muchos amigos me han dicho que me tranquilice, pero no es fácil porque a quienes critican yo no les voy a discutir”, afirmó Jhonny Rivera.

Lea también: ¿Era necesario?: Carolina Cruz presumió su peso y su porcentaje de grasa

Ante esto, algunos usuarios siguieron pronunciándose respecto al tema y lo que más les incomoda es que la conoció cuando tan solo era una niña y lo que debió crecer como un cariño casi paternal se convirtió en amoroso y de pareja.