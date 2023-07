Andrea Valdiri responde si está esperando otro hijo

Hace tan solo unos días la creadora celebró junto a cercanos y creadores de contenido un año más de vida, sorprendiendo a sus invitados con lujosos obsequios, y su pareja Felipe Saruma fue quien le brindó el regalo más costoso, un bolso de la marca miu miu avaluado en pesos colombianos por $18.000.000

En redes sociales Andrea ha compartido en diferentes ocasiones el crecimiento de su hija Adhara, siendo querida por los seguidores de la influenciadora por el carisma que muestra la pequeña. Sin embargo, lo que muchos esperan es que Valdiri pueda darle un hermano menor junto a Felipe Saruma.

En un video en Tiktok, le preguntaron “Ya va siendo hora que Adharita tenga un hermanito”, a lo que la influencer respondió “Ah si, me vas a prestar el cuerpo pa’ parirlo, hacer esto no es fácil”. Pero los seguidores de la creadora sí esperan ese nuevo bebé con ansias “Saruma es joven creo que el desea tener un hijo propio”, “Si machi, no esperes a que Adhara esté más grande”, “Se imaginan un mini saruma con Valdiri? lo más precioso”.

Sin embargo, algunos internautas estuvieron dándole la razón “Eso es de imaginar tanto que trabajo por ese cuerpo no lo va a dañar por un bebé para Saru”.