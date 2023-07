“Que se preocupe otra”: Aida Victoria Merlano aclara qué pasa con sus gastos

La espectacular Aida Victoria Merlano con cada una de sus publicaciones llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital.

Para la empresaria siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su vida, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, y esta no ha sido la excepción, pues ahora ha hablado de lo que son los gastos y el temido pago de la tarjeta de crédito.

Es así como por medio de su red social Instagram ha publicado un video con respecto al tema en el que señala que no tiene preocupaciones a la hora de gastar, pero continua con un enredo que fácilmente cualquiera se pudiera identificar con ella.

“Yo no me preocupo por lo que gasto, que se preocupe otra. Otra vendría siendo la yo de dentro de un mes para cuando llegue el cobro de la tarjeta de crédito ¿Será que la yo de dentro de un mes estará preparada psicológicamente para asumir lo que la yo de hoy está gastando? No sabemos”, dice en el video Aida Victoria Merlano.

El video fue publicado más tarde por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano por lo que las reacciones de parte de la comunidad digital no se hicieron esperar. Algunos alegaron sentirse identificados, mientras otros aprovecharon de descargarse contra Aida Victoria Merlano.

“Enseñada desde pequeña con los dineros que se encaletaba la mae 😂 que le va a dar miedo gastar 😂”, “Por eso la yo de hoy, se está limitando mucho. Porque la yo de ayerrrrr, gastó, por la yo de hoy y la yo de mañana 😂”, “Nunca se está preparando para ese infarto... 😂 🥴 🥴 🥴 😫”, son solo algunos de los mensajes que destacan.