Harry Styles: “los veré de nuevo cuando sea el momento adecuado”

Harry Styles decidió utilizar sus redes sociales para enviar un mensaje especial a sus seguidores por todo el apoyo que recibió Love On Tour, en todo el mundo. De acuerdo con Billboard, compositor y músico ofreció 169 shows en diferentes ciudades del mundo, incluyendo México, lo que hizo que se ubicara en la lista con artistas como U2, Ed Sheeran y Elton John.

“Ha sido la mejor experiencia de toda mi vida. Gracias a mi banda y a todo el equipo que hizo que los últimos años fueran tan especiales. Ha sido un placer absoluto. A todos los que vinieron a vernos tocar, gracias. Me siento tan increíblemente pleno y feliz, todo gracias a ti. Me has dado recuerdos que durarán toda la vida, más de lo que podría haber soñado”, fue la primera parte del mensaje.

“Gracias por su tiempo, su energía y su amor. Ha sido un honor tocar para ti. Espero que te hayas divertido tanto como yo. Cuídense unos a otros, los veré de nuevo cuando sea el momento adecuado. Trata a las personas con amabilidad. Te amo más de lo que nunca sabrás”, finalizó.

Hay que recordar, que el cantante finalizó la gira en Italia tras un camino que tuvo varios obstáculos como lo fue la pandemia, por lo que su gira se extendió más de lo planeado.

Con 590 millones de dólares recaudados con 169 conciertos repartidos en más de 30 países durante 20 meses, el cantante británico Harry Styles ve coronada su gira “Love on Tour” como la cuarta más exitosa de la historia.

Solo arriba de Harry Styles se encuentra U2, Ed Sheeran y Elton John. Habrá que esperar a que termine la gira The Eras Tour de Taylor Swift para saber la lista definitiva de las giras más lucrativas.