Fue en abril de 2023, cuando el grupo de k-pop, SEVENTEEN, conformado por trece integrantes, S.COUPS, Wonwoo, Mingyu, Vernon, WOOZI, Jeonghan, Joshua, DK, SeungKwan, Hoshi, Jun, THE 8 y Dino, estrenó su décimo mini álbum de estudio titulado ‘FML’ el cual se compone de seis temas en total, con “Super” y “F*ck My Life” como los dos sencillos o singles principales.

Además, dicho material discográfico también incluye las canciones por unidad “Fire” (Hiphop), “I Don’t Understand But I Luv U” (Performance) y “Dust” (Vocal), así como un tema más con los trece miembros al cual nombraron “April shower” y con el que cierran el álbum.

SEVENTEEN hace historia con ‘FML’, el álbum más vendido en la historia del k-pop. / Foto: PLEDIS Entertainment

Por otro lado, fue en mayo de 2015 cuando SEVENTEEN hizo su debut con su primer mini álbum que lleva por nombre ‘17 CARAT’, con el cual, lograron posicionarse como uno de los grupos más grandes debido a su sincronización de clase mundial, actuaciones asombrosas y trabajo en equipo, la combinación perfecta con la que dejaron en shock a más de uno.

Los trece integrantes debutaron en la televisión estadounidense en 2021, con una presentación en The Late Late Show With James Corden, seguido de actuaciones inolvidables en The Kelly Clarkson Show, The Ellen DeGeneres Show, Jimmy Kimmel Live! y MTV Fresh Out Live. Tras esto, SEVENTEEN cerró el 2022 como el primer artista de k-pop en llevarse el premio PUSH por la actuación del año en los MTV Video Music Awards 2022, y el primer acto de k-pop en ganar en las categorías de Mejor Nuevo Artista y Mejor Push en los MTV Europe Music Awards 2022.

SEVENTEEN hace historia con ‘FML’, el álbum más vendido en la historia del k-pop. / Foto: PLEDIS Entertainment

Tras varios años en la industria, la agrupación sigue cosechando éxitos y ‘FML’, estrenado el pasado 24 de abril, vendió 3.99 millones de copias el primer día y a la fecha, se han vendido más de 6 millones de álbumes, convirtiendo a SEVENTEEN, en los primeros artistas de k-pop en alcanzar esta marca, a la par, ‘FML’ se posiciona como el álbum más vendido en la historia del pop coreano. Con lo que se confirma que hay nuevas agrupaciones que están logrando el éxito mundial, dejando atrás los récords establecidos por otros artistas/grupos, comprobando la importancia del k-pop en el resto del mundo con el que no se pone en duda que dicho género musical llegó para quedarse.

Por último, SEVENTEEN hará su regreso a los escenarios con “SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ TO SEOUL” los días viernes 21 y sábado 22 de julio, dichos shows marcan la presentación de dos noches en el Gocheok Sky Dome, ubicado en Seúl, Corea del Sur.

Conoce a SEVENTEEN

Equipo hiphop – S.COUPS, Wonwoo, Mingyu y Vernon

Equipo vocal – WOOZI, Jeonghan, Joshua, DK y SeungKwan

Equipo performance – Hoshi, Jun, THE 8 y Dino

SEVENTEEN hace historia con ‘FML’, el álbum más vendido en la historia del k-pop. / Foto: PLEDIS Entertainment

