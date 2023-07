Guajira es la primera finalista del ‘Desafío The Box’ mientras Aleja y Juli se disputan un cupo

La anfitriona del ‘Desafío The Box’, Gabriela Tafur, llegó a la casa en la que se encuentran los participantes que siguen en pie en la Ciudad de Las Cajas para anunciarles en pocos minutos la semifinal de mujeres se llevaría a cabo.

Y con ello una sorpresa en la que ellas, al igual que pasó con los hombres, tendrían la oportunidad de ver un recuento de lo que ha sido su participación en el ‘Desafío The Box’ desde su llegada a la Ciudad de Las Cajas, las veces que triunfaron, fallaron y sobre todo cuando se desbordaron de grandes emociones.

La primera de ellas fue Aleja, seguidamente Sara, continuó Juli y finalmente Guajira. Momentos más tarde la pantalla se volvió a encender con Andrea Serna de fondo convocándolas a una prueba que sería un circuito entre el box azul y el amarillo.

La primera pasaría directo a la final, la segunda y tercera se disputarán un cupo y la última se despediría de la Ciudad de Las Cajas. La prueba empezó con el desamarre de una pesada escalera sumergida en la piscina grande del box azul.

Guajira logró llevar la delantera dejando atrás a Aleja, Sara y Juli, así fue pasando uno a uno los obstáculos que se presentaron en los que la fuerza, precisión y resistencia eran los grandes protagonistas.

Cada semifinalista debía completar la pista regresándose por cada uno de los tramos y es así como Guajira logró sacarles más ventaja a sus rivales hasta llegar a la piscina profunda y subir por medio de una soga para subirse a la plataforma final. Toda la atención estuvo puesta en un obstáculo de la pista que fue el mismo que Guajira no pudo atravesar en la prueba de capitanas que derivó en tener que bajar la bandera de la casa Gamma en ese entonces, pero la competidora logró darle un revés a aquel episodio.

A Guajira se sumó Alea, y Juli, quienes llegaron casi juntas mientras Sara —que presentó dificultades para poder poner la escalera para ascender a la malla—de cuarta, lo que le costó su salida inmediata de la Ciudad de Las Cajas. Al finalizar la prueba las cuatro mujeres decidieron juntarse en la plataforma alta y lanzarse a la piscina profunda como símbolo de victoria.

“Simplemente, gracias Dios. Por todo lo que tuve que pasar para llegar hasta aquí, no me cabe el alma y el corazón en el pecho. Me siento orgullosa de mí y que dicha ser ya una de las finalistas del ‘Desafío The Box’. Hoy seremos leyenda, y nuestros nombres serán recordados en todos sus corazones. Gamma por siempre, esto es para todos los Gamma ¡Siempre La Costa arriba!”

— Guajira