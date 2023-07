¿Cuál fue la causa de muerte de Tony Bennett, intérprete de ‘Love For Sale’ y ‘Fly Me to the Moon’?

Después de que la publicista Sylvia Weiner informara sobre el fallecimiento del intérprete de ‘Love For Sale’ y ‘Fly Me to the Moon’, Tony Bennett, este 21 de julio, se recordó que el cantante estadounidense padecía de Alzhéimer, motivo por el que se retiró de los escenarios.

El famoso cantante, originario de Nueva York, Estados Unidos (EU), fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer en 2016, la cual incrementó con rapidez, causando que para 2021 Bennett se retirara de los escenarios; debido a esto, sus fans especulan que el padecimiento causó su muerte.

A pesar de que Sylvia Weiner no confirmó cuáles fueron los motivos que le arrebataron la vida al cantante neoyorquino, el Instituto Nacional de la Salud o National Institutes of Health (NIH) de EU, asegura que el Alzheimer puede llevar a las personas a la muerte, ya que no existe un tratamiento para combatirlo.

De acuerdo con NIH, en las etapas avanzadas de Alzheimer, enfermedad que padecía Tony Bennett, la pérdida grave de la función cerebral puede provocar complicaciones como deshidratación, desnutrición o infección que lamentablemente ocasionan la muerte.