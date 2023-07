Así celebraron la eliminación de Byron del ‘Desafío The Box’

La prueba de semifinalistas fue todo lo contrario a lo que Byron del ‘Desafío The Box’ vivió el día anterior en el box negro al sacar a Rapelo de la competencia. Y es que la extensa, fuerte y ruda prueba para buscar un cupo en la final acabó con los sueños del exparticipante de tener su nombre en la copa.

Byron no alcanzó a terminar la prueba de semifinalistas, pues Sensei ya esperaba desde arriba como el primer finalista, mientras Yan y Kaboom encontraban su última oportunidad para enfrentarse el próximo 25 de julio.

El comunicador social felicitó a cada uno de sus rivales en la competencia destacando que se iba tranquilo y orgulloso de lo que logró, pero también que muy feliz de darse el lujo de haber competido con el campeón del mundo en boxeo y grandes atletas.

“En esta ocasión si salgo muy contento, salgo muy orgulloso de lo que hice, me llevo muchas enseñanzas que no creí que el Desafío me iba a dejar, la verdad sale otra persona totalmente diferente que la verdad cuando uno pasa situaciones difíciles son las que te forjan la mente y te das cuenta que tienes un límite más allá de lo que creías y llegas más allá” — Byron

Inmediatamente que se dio a conocer la noticia por medio de las redes sociales del ‘Desafío The Box’ los seguidores de lo que pasa día a día en la Ciudad de Las Cajas, no dejaron de reaccionar y recordaron la frase característica del ahora exparticipante cuando celebró el obstáculo que Guajira no pudo pasar en la prueba de capitanas y en el que en la semifinal por poco él no logra atravesar.

“El que decía ‘justicia divina’ ahí quedó por jet@n y en el fondo ese man no es amigo de Rapelo”, “Esta salida es la más agradable que hubo en todo el Desafío”, “Por la boca, muere el 🐟 Byron fue muy bocón en muchas oportunidades; además se burló de Guajira cuando perdió la bandera al no poder subir el obstáculo del palo, el mismo que casi no sube él en la semifinal y como dice él mismo: ‘justicia divina’” y “Chao Byron, tanto te burlaste de la prueba de mujeres cuando guajira no podía subir los mismos palos que te quedaste!! por eso nunca se escupe para arriba 🙌🏻”.