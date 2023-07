¿Yina Calderón se casa? Esto dijo la Dj frente al tema

Yina Calderón siempre ha sido blanco de críticas por cualquier cosa que hace en sus redes sociales, como sus mezclas de guaracha y sus particulares videos, lanzar pullas a creadores de contenido y polémicas por estar en estado de embriaguez en eventos públicos y su más reciente escándalo al ser investigada por la Superintendencia de Industria y Comercio por publicidad engañosa.

Independientemente de sus escándalos, Yina siempre se ha caracterizado por mantener al día a sus seguidores sobre su vida diaria, su proceso con las cirugías plásticas y por supuesto todo lo relacionado con la extracción de los biopolímeros de sus glúteos que la tuvo más de una vez en el quirófano. En uno de sus más recientes lives en redes sociales, Yina compartió uno de los temas que nunca había tratado, el matrimonio.

Para muchos resulta un poco descabellada la idea de que Yina Calderón tenga pareja y mucho menos que tenga en consideración contraer matrimonio, ya que por los mismos escándalos que se ha visto envuelta, consideran que no está se encuentra mentalmente estable para tener una relación o casarse, pero en sus declaraciones compartió una inesperada respuesta que sorprendió a sus detractores y emocionó a sus seguidores.

¿Yina Calderón se casa?

" ¿me voy a casar? ay amor ojalá mi novio me pidiera matrimonio pero no me pide. Mi novio es demasiado tolerante con mi forma de ser, con mi forma de ver las cosas”, dejando con la duda si en algún momento va a contraer nupcias con su actual novio. Por su parte, algunos internautas no creen lo que Yina menciona, ya que hace tan solo unos meses el habría terminado con ella por los mismos escándalos “Para qué habla de novio si ya la dejó?”.