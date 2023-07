Yeison Jiménez rechazó ‘cervezaso’ a Diego Daza y le mandó fuerte mensaje a desadaptados

Las ferias y fiestas son acontecimientos que ayudan de gran manera en la economía de cualquier municipio, por lo que muchos organizadores optan por tener una nómina de artistas que complazca a locales y visitantes; y es costumbre que las agrupaciones vallenatas sean las figuras estelares en los conciertos. Pero recientemente la música no fue protagonista en Sardinata, Norte de Santander; ya que la agresión que sufrió en cantante Diego Daza abrió un gran debate en redes sociales, en donde incluso se manifestó Yeison Jiménez.

El intérprete de ‘La soltería’, ‘Trago doble’, y ‘La química’, le compartió a su millón de seguidores en Instagram, un videoclip en el que mostró la manera en que un asistente a uno de sus más recientes conciertos le lanzó una lata de cerveza totalmente llena. Pese a que su vestimenta se mojó totalmente y que el líquido afecto el funcionamiento del micrófono, el artista mantuvo la compostura y continuó complaciendo a su fanaticada.

Esto le puede interesar: ¿Solo le falta el pañuelo rosa? Así se vería Diomedes Díaz si hiciera parte del mundo Barbie

Así rechazó Yeison Jiménez la agresión que sufrió Diego Daza

La manera en que el oriundo de Valledupar manejó esta compleja situación, fue elogiada por sus colegas, mismos que también mostraron su descontento por el hecho de que se sigan presentando estos actos en el país.

“Qué reacción más humilde”, “Muy admirable todo un caballero hermano, pero nosotros como artistas merecemos respeto. Más personas con comportamientos óptimos, como el tuyo”, fueron algunos de los comentarios en los que también resaltaron las palabras de Yeison Jiménez: “No papi yo si le digo una cosa o se va el ‘man’ o me voy yo pero no. Eso no va”.

No se lo puede perder: “¿Podemos borrar su estúpida cara?”: Marbelle mostró posición frente a hipótesis sobre crimen de Lucas Villa