“Está en los huesos”: Thalía publicó video luciendo su cuerpo en bikini y los fanáticos se preocupan por su peso

Thalía es una de las artistas más reconocidas en toda Latinoamérica, la actriz y cantante mexicana es recordada por su participación en varias producciones y telenovelas bastante famosas como lo fue Marimar. El talento de esta superestrella la han llevado a la cima del éxito tanto en su carrera actoral, como en su carrera musical.

La fama le ha dado grandes reconocimientos y gracias a ello también se ha ganado el cariño de miles de fanáticos alrededor del mundo, quienes siempre están muy al tanto de cada detalle sobre la vida de la cantante.

Si algo destaca en Thalía, es que pese a sus 51 años sigue luciendo una apariencia bastante joven y manteniendo una figura muy conservada. Prueba de ello son las diferentes fotografías que suele compartir en sus redes sociales, donde presume su bienestar físico, el cual cuida haciendo ejercicio y llevando una buena alimentación.

Sin embargo, la actriz y cantante recientemente causó conmoción en las redes sociales tras publicar un video en el que aparece bailando con un bikini rosado, el cual deja ver su abdomen plano, mismo que llamó la atención de sus seguidores, quienes cuestionaron que la cantante estaba demasiado delgada.

“Ella siempre ha creído que la belleza siempre está en ser delgada y su obsesión de verse siempre bien miren lo delgada que se ve y ya está abuelita luego se le ve en la cara aunque lo oculte”, “Por favor díganle que ya no es un lola si no una señora por favor”, “Ya no sabe cómo llamar la atención”, fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante.

Adicionalmente, muchos seguidores mostraron su preocupación, pues no solo notaron la delgadez de la cantante, sino que también cuestionaron la forma en la que llevaba su cabello y es que en el clip se puede notar que la cantante lleva su cabello bastante desorganizado.