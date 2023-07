“¿Cómo voy a envidiar a una persona que no sabe ni hablar?” Arcángel le lanzó ‘tiradera’ a Anuel Fotos tomadas de redes sociales

Las pullas entre artistas del género urbano se está volviendo cada vez más populares, y uno de los que últimamente han sido blanco de estas ha sido Anuel AA que desde su separación con Karol G solo ha recibido críticas no solo de seguidores de la colombiana, sino de colegas del mismo género.

Lea también: ¿Cómo lo hicieron?, participantes del ‘Desafío The Box’ se estrenaron como presentadores de ‘Día a Día’

A raíz de esto la popularidad de Anuel solo ha sido para comentarios negativos, además de ser criticado por sus espectáculos en vivo y tildándolo de “pobre” y “básico”. Frente a este tema Arcangel en uno de sus más recientes lives se despachó en contra de Anuel, generando apoyo en lo que el cantante mencionaba.

Lea también: Luisa Fernanda W chicaneó que pertenece a este “selecto grupo” y no la bajan de ridícula

Estas declaraciones por parte de Arcangel se dieron gracias a que hacía unos días el mismo Anuel había hecho comentarios negativos hacia la carrera artística del estadounidense mencionando que le tenía envidia. Esto desató que por primera vez él mismo se dedicó a responder “Tu tienes más números que yo, tu eres más artista que yo, tu llenas más que yo; pero tu te pones de bruto y yo te desaparezco del género urbano”.

Lea también: Claudia Bahamón reapareció en redes sociales con un crudo mensaje sobre la muerte

“Pero envidiarte a ti ¿Cómo voy a envidiar a una persona que no tiene dicción, que no sabe ni hablar?, escribir, menos”, así continuó Arcángel señalando a Anuel de hipócrita hasta con el mismo Bad Bunny, y las reacciones de los internautas le dieron la razón " Era callarlo, no humillarlo. Muy bien Arcángel, alguien lo tenia que decir”, “Para mi anuel es el único artista qué se mata solo. A todo al qué el le tira lo humilla cada Ves que abre la boca se humilla el mismo”.